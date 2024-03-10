Стало известно, когда Киев заменит уничтоженные ВС РФ установки Patriot Forbes: замена Киевом уничтоженных пусковых установок Patriot может занять годы

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Покупка для Украины новых пусковых установок ЗРК Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы, пишет Forbes. Отмечается, что новые комплексы обойдутся Киеву в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет.

Украина или один из ее союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые россияне уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы. <...> Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в результате удара расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС России в районе Покровска на территории Донецкой Народной Республики были уничтожены две установки ЗРК Patriot и один комплекс С-300 украинских войск. Отмечается, что специалисты проанализировали видео объективного контроля.

Как выяснил немецкий журналист Юлиан Репке, командование ВСУ решило поставить американские ЗРК Patriot слишком близко к фронту, что подставило их под удар российских войск. По его словам, ракетные комплексы располагались менее чем в 10 метрах друг от друга. ЗРК так долго находились на одном месте, что ВС РФ смогли навестись и выпустить по ним баллистическую ракету, подчеркнул Репке.