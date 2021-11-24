Стало известно, когда изберут нового канцлера ФРГ

Заседание бундестага, на котором лидер социал-демократов Олаф Шольц будет избран новым канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. Ранее Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия сформировали политическую коалицию и подписали соответствующий документ, который станет основой для работы будущего правительства.

При определённых обстоятельствах избрание Шольца может произойти уже 6 декабря.

Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и Свободная демократическая партия сформировали политическую коалицию. Лидеры партий подписали соответствующий договор. В нём прописано распределение министерских портфелей, а также описаны главные положения внешней и внутренней политики, сценарии борьбы с изменениями климата и меры по противодействию пандемии.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов. Блок действующего канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС, наоборот, потерял в новом парламенте значительное число мест, показав худший результат за всю историю.