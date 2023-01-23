В Италии назвали сроки полного отказа от российского газа Глава Eni Дескалци: Италия сможет полностью отказаться от газа из России уже зимой 2024-2025 года

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Италия сможет полностью отказаться от российского газа уже зимой 2024-2025, полагает глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци. По его словам, в рамках работы по «обнулению» экспорта энергоресурсов Рим намерен расширять сотрудничество с Алжиром, передает информагентство Askanews.

Перспективы обнуления поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно, зимой 2024-2025 года. Я бы сказал: продолжая в том же духе, дело идет в правильном направлении, — сказал Дескалци.

Он отметил, что Рим ежегодно обновляет договоренности по объемам. По словам Дескалци, два года назад Алжир поставлял Италии около 21 млрд кубометров, а сейчас — 25 мрд. Глава Eni ожидает, что в 2023 году Италия получит до 28 мрд кубометров энергоресурса, а в 2024-2025 годах «превзойдет» этот результат. Дескалци назвал Алжир стратегическим партнером, «который сильно помогает Италии».

Ранее глава Eni заявил, что в 2023 году Италии удастся заместить около 80% импортируемого из России газа, или 17,6 млрд кубометров.

В декабре министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил намерение Рима полностью отказаться от российского газа. При этом он добавил, что итальянские власти не выступают против создания газового хаба в Турции. В правительстве отметили, что вдвое сократили долю российского газа в импорте энергоресурса. Поставки из РФ обеспечивали до 40% всей потребности Италии.