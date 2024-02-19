Стало известно, когда истекут президентские полномочия Зеленского Азаров: президентские полномочия Зеленского истекут 21 мая

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Полномочия Владимира Зеленского как президента Украины истекают 21 мая, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он сослался на конституцию, которая не предусматривает отмену выборов даже в случае введения военного положения. По его словам, именно на это должны обратить внимание все противники Киева.

Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024 года? Нет. В этот день заканчивается срок его полномочий. Об этом говорит конституция, которая не предусматривает отмену президентских выборов в результате введения военного положения. Эта тема должна быть сейчас ключевой для всех, кто борется с киевским режимом, — заявил Азаров.

Ранее бывший министр по делам внутренне перемещенных лиц Георгий Тука также заявлял, что Зеленский лишится части своих полномочий в мае. По его словам, в мае глава государства станет исполняющим обязанности президента, так как выборы нового главы государства не проводились. Отмечается, что Зеленский лишится права принимать важные решения по кадровым назначениям в правительстве и в силовых ведомствах Украины.