Стало известно, когда глава МАГАТЭ посетит Москву Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву 22 декабря

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву 22 декабря, сообщил российский постпред в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС. По его словам, на повестке дня будет стоять создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. В консультациях примут участие представители МИД, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.

Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в Москве уже завтра, — сказал Ульянов.

Постоянный представитель РФ ранее заявил, что прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС невозможны. Причиной является нынешнее состояние российско-украинских отношений, отметил он.

Он считает, что именно по этой причине гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси занимается «челночной дипломатией», посещая то Москву, то Киев. Постпред допустил, что достичь договоренности по защитной зоне на ЗАЭС возможно, но соглашение не будет согласовано быстро.

Ранее Рафаэль Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что агентство обеспечит присутствие своих экспертов на территории всех украинских АЭС. Согласно заявлению, присутствие экспертной группы обусловлено активизацией усилий по недопущению ядерной аварии в условиях вооруженного конфликта.