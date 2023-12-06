Стало известно, когда Финляндия откроет границу с Россией Финляндия откроет пограничные переходы на границе с Россией 14 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Финляндия откроет пограничные переходы на границе с Россией 14 декабря, пишет Yle со ссылкой на заместителя командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена. Ограничения, которые были введены из-за большого количества просителей убежища, снимут. Часть ограждений останется на случай, если границу снова потребуется закрыть.

На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени. Мы должны увидеть, продолжится ли это (поток беженцев. — NEWS.ru), если границы откроются, — сказал Ахтиайнен.

О том, что финские власти закрывают все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, 28 ноября сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, КПП будут недоступны для граждан до 13 декабря, на грузовой транспорт ограничения не распространяются. Введение ограничений он объяснил притоком мигрантов, которые стремятся получить убежище в Финляндии. В создавшейся ситуации Орпо обвинил Россию.

Заместитель командующего пограничной службой юго-востока Финляндии Юкка Луккари заявил, что в стране установили систему двойных заграждений на границе с Россией, пограничные пункты на всей ее протяженности остаются закрытыми. По его словам, заборы установлены и внутри страны.