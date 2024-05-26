Стало известно, когда Фицо пройдет контрольное обследование после покушения Премьер Словакии Фицо 27 мая пройдет контрольное обследование после покушения

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, 27 мая пройдет контрольное медицинское обследование, сообщила дирекция больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где проходит лечение глава правительства, на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В больнице отметили, что состояние премьера отвечает прогнозам врачей.

Сегодняшнее развитие состояния здоровья премьера отвечает прогнозам медицинского консилиума. Завтра будут продолжены контрольные обследования, — говорится в заявлении.

В больнице, куда доставили Фицо с огнестрельными ранениями после покушения, ранее сообщили, что премьер чувствует себя лучше. Информацию подтвердили лечащие врачи политика.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Полиция задержала нападавшего и его супругу.

До этого генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что покушение на премьера республики Роберта Фицо может быть переквалифицировано как теракт. По его словам, это будет зависеть от улик, расследование находится на начальном этапе. При этом он призвал журналистов воздержаться от спекуляций на данную тему.