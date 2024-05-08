Стало известно, когда ЕС согласует 14-й пакет санкций против России EUobserver: ЕС намерен согласовать 14-й пакет санкций против России до июля

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Страны Евросоюза намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля, сообщил портал EUobserver, который освещает деятельность ЕС в Брюсселе и за его пределами. По данным издания, под ограничения подпадут российские и иностранные компании, которых Брюссель подозревает в поставках запрещенной продукции в Россию.

Как отмечает EUobserver, под запрещенной продукцией подразумеваются, в частности, компоненты беспилотников. Предполагается, что в обновленный санкционный список войдут 52 компании из России и других стран. При этом отмечается, что пакет не содержит ограничений на свободу передвижения российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия.

В феврале 2024 года Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. При этом бывший государственный секретарь МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш отмечал, что политика санкций Евросоюза против России скомпрометирована и потерпела сокрушительный провал. Он допустил, что все дело в неспособности Европы перейти к военной экономике.

Тем временем Австралия, США и Великобритания совместно ввели санкции против 31-летнего россиянина Дмитрия Хорошева, который, как сообщается, является лидером хакерской группировки LockBit. По полученным данным, Хорошеву будет запрещен въезд на территорию этих стран, также его активы могут быть заморожены в случае обнаружения.