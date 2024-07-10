Стало известно, когда Украине переведут первый транш за счет активов РФ Евросоюз переведет Киеву первый транш за счет активов РФ в течение пары недель

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Украине в ближайшее время передадут первый транш доходов, полученных за счет прибыли от замороженных российских активов, заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в ходе пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, перевод должен произойти в течение следующих двух недель, передает ТАСС,

Мы сейчас работаем над тем, чтобы перевести первую сумму от прибыли от замороженных активов России в ближайшие пару недель, — сказал Виганд.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия с начала 2024 года намекнула, что может продать часть своих европейских долговых обязательств, если страны G7 примут решение о конфискации почти $300 млрд замороженных активов России. Министерство финансов королевства выразило несогласие некоторым странам G7 по поводу использования активов Москвы для оказания помощи Украине.

До этого известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Соединенные Штаты попросту крадут российские деньги, используя активы России для поддержки Украины. Он отметил, что не одобряет политику Вашингтона. Инвестор добавил, что во время военных действий многие страны позволяют себе такое. При этом Роджерс уверен, что сегодня США пойдут на все для поддержки Украины.