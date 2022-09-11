Стало известно, когда ЕК сделает предложения по потолку цен на газ Итальянский министр Чинголани: Еврокомиссия представит предложения по общему ограничению цен на газ к сентябрю

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Еврокомиссия озвучит предложения по общему ограничению цен на газ к сентябрю, заявил в беседе с La Repubblica министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани. По его словам, министры энергетики 15 стран ЕС поддержали этот вариант. Чинголани добавил, что вводить ограничение цен только на газ из РФ бессмысленно.

Европейский саммит министров энергетики был бы провалом, с нашей точки зрения, если бы он отклонил ценовой потолок. Вместо этого, в том числе благодаря нашей подготовительной работе, произошло обратное: Комиссии был дан соответствующий мандат. Вариант, за который явно высказались 15 стран. Вы не могли получить больше, чем это. Комиссия могла бы заняться этим и позже, но в любом случае к сентябрю, — рассказал Чинголани.

При этом он добавил, что Еврокомиссия рассматривает два варианта введения ограничений: адресный в отношении российского газа, или ко всему голубому топливу, которое поступает в Европу. Министр уверен, что в нынешнем положении вводить потолок цен исключительно на газ из России нецелесообразно, поскольку он и так поставляется в малых объемах.

К настоящему времени он поступает в Европу в очень небольших количествах по сравнению с довоенным периодом. И в любом случае надо дать сигнал всем производителям. Европа импортирует три четверти природного газа, попадающего в трубопровод: правильно, что, будучи крупнейшим покупателем в мире, она помогает определять цену, защищать бизнес и граждан, — считает он.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что министры энергетики ЕС не смогли договориться об установлении потолка цен на российский газ. Сама Симсон готова представить пять предложений по урегулированию энергетического кризиса. В том числе ЕС планирует обсудить с Алжиром вопрос поставок газа.

Еврокомиссар добавила, что министры поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ценового потолка на все виды газа. Хотя перед этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ограничение по цене планируется в отношении только российского голубого топлива.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что Россия может отказаться поставлять газ Евросоюзу в случае введения потолка цен на этот энергоресурс. По словам эксперта, если Европа будет придерживаться рыночных отношений с Россией, то сотрудничество продолжится, а в противном случае — прекратится.