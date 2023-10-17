Стало известно, когда ЦАХАЛ может начать наземную операцию в секторе Газа Der Spiegel: операция ЦАХАЛ в Газе может начаться после визита Байдена в Израиль

Фото: Ayal Margolin-Jinipix/XinHua/Global Look Press

Наземная операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа может начаться после окончания визита президента США Джо Байдена в страну, сообщает Der Spiegel. Американский лидер планирует посетить Израиль 18 октября.

Появляется все больше признаков того, что наземное наступление Израиля начнется после того, как президент США Джо Байден завершит свой визит солидарности в страну, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время визита в Израиль Байдену представят информацию о военных планах ЦАХАЛ. При этом обозреватели New York Times Дэвид Сэнгери и Питер Бейкер заявили, что решение американского лидера посетить эту страну является спорным с точки зрения безопасности.

В доказательство своих слов они напомнили, что во время беседы госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху раздались сигналы воздушной тревоги. По мнению журналистов, визит Байдена в Тель-Авив несет еще и политические риски, однако их пока трудно измерить.

В последнем интервью Байден заявил о желании подавить Россию, а также урегулировать палестино-израильский конфликт. Кроме того, президент Соединенных Штатов заявил, что на территории его страны нет места проявлению исламофобии. Глава государства призвал американцев вместе отвергнуть ксенофобию и ненависть во всех проявлениях.