Стало известно, когда британские танки появятся на Украине Замглавы Минобороны Британии Чак: танки Challenger 2 появятся на Украине в конце марта

Британские танки Challenger 2 появятся на территории Украины в конце марта, заявил в парламенте замглавы британского Минобороны Алекс Чак. По его словам, которые приводит РИА Новости, подготовка украинских военных для обслуживания этих танков начнется 30 января.

Меня спросили, когда вооружение будет в театре военных действий, имелись в виду танки Challenger 2. Планируется, что это произойдет в конце марта, — заявил Чак.

Ранее журналист Asia Times Габриэль Онрада предположил, что спецоперация на Украине может превратиться в противостояние новейших танковых разработок России и Запада. В частности, он считает, что уже совсем скоро там столкнутся британские Challenger 2 и модернизированные российские Т-90. По мнению Онрада, местность, на которой проходит спецоперация, отлично подходит для масштабных боев бронетехники.

В декабре 2022 года Россия направила в зону специальной военной операции партию новейших танков Т-90М «Прорыв-3». Этот танк считается наиболее продвинутой модификацией Т-90, созданной на основе советского Т-72.

До этого британская газета The Guardian писала, что для начала контрнаступления Украине необходимо получить более 100 западных танков. По словам журналистов, несмотря на готовность Великобритании и Польши отправить 14 танков Challenger 2 и роту Leopard, этого будет недостаточно. В статье отмечается, что Киев запросил 300 танков, но Лондон не может увеличить поставки бронетехники, так как в стране всего насчитывается 227 Challenger 2. Подчеркивается, что обучение украинских военнослужащих работе с Challenger 2 и Leopard 2 займет от трех до шести недель.