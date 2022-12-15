Стало известно, когда Босния и Герцеговина получит статус кандидата в ЕС Боррель: Босния и Герцеговина получит официальный статус кандидата в ЕС 15 декабря

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Участники саммита Евросоюза 15 декабря предоставят Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в сообщество, заявил по прибытии на саммит ЕС глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, сам он также поддерживает эту идею.

Лидеры ЕС предоставят статус кандидата Боснии и Герцеговине, я активно поддерживаю это, — сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение по заявке Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата на вступление в объединение, «признав перспективность Сараево в евроблоке». Отмечается, что статус кандидата на вступление в Европейский союз обусловлен «проведением масштабных реформ в области правосудия и борьбы с коррупцией» в стране.

До этого сообщалось, что власти Боснии и Герцеговины стали одной из стран, которые определили свою позицию относительно начатой почти месяц назад специальной операции РФ. Однако государство не присоединилось к антироссийским санкциям, поскольку против выступает руководство Республики Сербской — сербской части страны.

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в дальнейшем готов развивать сотрудничество с Россией. Он отметил, что вопрос взаимодействия представляет для него особую важность.