Стало известно, когда Болгария начнет выдавать шенгенские визы россиянам Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

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Болгария впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы с 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики в Москве. Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет, как у других стран шенгенского пространства».

Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, россиянам стало несколько проще получить шенгенскую визу, поскольку записаться в европейские консульства теперь легче, а некоторые страны Шенгена начали охотнее выдавать многократные визы. По данным пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ), быстрее всего делают визу Швейцарии, на ее оформление потребуется порядка двух недель.

Ранее стало известно, что подросток сбежал из Калининградской области в Польшу, чтобы получить шенгенскую визу. Польские пограничники задержали его и отправили обратно в Россию. Известно, что 15-летний школьник отправился в одиночку в город Багратионовск. Там благодаря навыкам скалолазания он перебрался через забор, установленный на российско-польской границе. Затем подросток обратился к польским таможенникам и попросил помощи в оформлении визы.