Стало известно, кем немцы хотят заменить Шольца INSA: 64,3% жителей Германии хотели бы сменить Шольца на Писториуса

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Большинство (64,3%) жителей Германии хотели бы видеть на посту канцлера ФРГ не Олафа Шольца, а действующего министра обороны Бориса Писториуса, следует из опроса института INSA, проведенного для издания Bild. Еще 24,6% респондентов высказались против идеи передачи полномочий, а 11,2% не стали отвечать.

Также исследование показало, что большая часть сторонников Социал-демократической партии, в которую входят оба политика, хотят видеть в кресле канцлера Писториуса (47,9% против 47,1%). Согласно опросу, при выборах в бундестаг за Шольца готовы проголосовать 19% респондентов, а за Писториуса — 23%.

Его популярность высока среди избирателей всех партий — от Левой партии до «Альтернативы для Германии». Таким образом, в принципе симпатии на стороне Писториуса, — отметил руководитель INSA Херман Бинкерт.

Кроме того, итоги исследования выявили, что Шольц оказался самым непопулярным канцлером ФРГ за всю историю. В опросе приняли участие 1004 человека.

Ранее журналисты Bild выразили мнение, что Олаф Шольц может досрочно покинуть пост канцлера Германии в 2024 году, а его место займет министр обороны Борис Писториус. Авторы предположили, что причиной отставки канцлера может быть и скандал 2020 года, связанный с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком.

Речь идет о случае, когда немецкая платежная система Wirecard объявила о банкротстве после того, как аудиторы недосчитались €1,9 млрд на счетах компании. Совет директоров Wirecard позднее признал, что такой суммы, скорее всего, вовсе не существовало. Примерно в то же время Марсалек был объявлен в международный розыск.