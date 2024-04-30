Стало известно, где служил убитый в ФРГ украинский военный Убитый в Германии украинский военный оказался десантником

Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Один из убитых на днях в немецком городе Мурнау украинских военных оказался десантником 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины. Об этом на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) сообщило командование этого подразделения.

В публикации сказано, что мужчина был ранен в 2023 году в боях под Белогоровкой. После этого его вывезли в Германию на лечение и реабилитацию. Имя десантника названо не было по этическим причинам. Командование подразделения выразило соболезнования семье убитого.

В настоящее время нет никаких подтверждений версии, что задержанный в Германии по обвинению в убийстве украинцев имел российское гражданство, заявляли представители генерального консульства России в Бонне. Дипломаты уточнили, что готовы оказать консульское содействие задержанному в общине Мурнау при необходимости.

Ранее полиция баварского города Мурнау информировала об обнаружении тел двух граждан Украины, проживавших в районе Гармиш-Партенкирхен. Их нашли мертвыми на территории торгового центра. Уточнялось, что в убийстве подозревается 57-летний гражданин России, проживающий неподалеку. Мужчина был задержан.

Позднее Министерство иностранных дел Украины прокомментировало убийство двух граждан страны, тела которых нашли с колото-резаными ранами в Германии. В ведомстве отметили, что украинцы находились в городе Мурнау на медицинской реабилитации, они были военнослужащими.