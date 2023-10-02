Стало известно, какую военную помощь оказала Германия Украине ФРГ направила Украине несколько тысяч снарядов и средства зашифрованной связи

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За минувшую неделю ФРГ передала Украине несколько тысяч снарядов, средства связи и многоцелевые транспортные средства, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сводки Минобороны Германии. В числе прочего Киев получил от Берлина мостоукладчик BIBER и два танка-тральщика WISENT 1.

Также в списке поставок значатся 35 тысяч 40-миллиметровых снарядов, 25 многоцелевых транспортных средств, 99 спутниковых терминалов SATCOM, 20 тысяч пар очков для стрельбы и 239 криптофонов — телефонов с повышенной безопасностью передачи данных.

За последние полтора года общий объем гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине со стороны Германии составил порядка €22 млрд. В числе прочего ВСУ получили от немецких партнеров танки и системы противовоздушной обороны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что решения по оказанию военной помощи Украине принимаются в Германии взвешенно. По его словам, такой подход нужен для того, что избежать противостояния НАТО с РФ.

Перед этим глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Шольц может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus Украине в ближайшие недели. По словам министра, спорные моменты в данном вопросе касаются гарантий их неиспользования для ударов по территории России.

В этой связи советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что передача Германией Украине дальнобойных ракет Тaurus может спровоцировать третью мировую войну. По его словам, в Берлине могли забыть итоги предыдущей мировой войны, но Россия может их напомнить.