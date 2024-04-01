Стало известно, какую роль Украина играет в конфликте с РФ Дипломат Гаврилов: Украина с подачи НАТО играет роль поля боя в конфликте с РФ

Фото: МО Украины

НАТО использует Украину в качестве инструмента в вооруженной борьбе против России, страна, по сути, играет роль поля боя, заявил РИА Новости лидер российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Запад же в этой ситуации взял на себя роль штаба и поставщика оружия.

Сегодня Российская Федерация противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, — сказал он.

Гаврилов уточнил, что коллективный Запад в противостоянии через Украину занимается вопросами разведки, целеуказания и тыла. При этом он подчеркнул, что враждебность стран Североатлантического альянса в отношении России не вызывает сомнений, о чем свидетельствуют их стратегии в военном планировании и всеобщая милитаризация.

Ранее Константин Гаврилов, говоря о текущем характере отношений между России и блоком НАТО, заявил, что их можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он напомнил, что в стратегической концепции Альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой»