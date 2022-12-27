Стало известно, какую долю экспортного оружия Германия отправила Украине Германия одобрила поставки оружия Украине на €2,24 млрд

Фото: Philipp Schulze/Global Look Press

Самоходная установока Gepard

В 2023 году кабмин Германии одобрил экспорт вооружений на сумму не менее €8,35 млрд, сообщило издание Der Spigel. Отмечается, что из них €2,24 млрд были выделены Киеву на нужды Украины в ходе боевых действий.

Как пишет идание, в частности, 30 зенитных самоходных установок Gepard, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 1 система противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T.

Среди других стран важными получателями германского оружия являются Нидерланды (на сумму €1,83 млрд), США (€863,7 млн), Великобритания (€453 млн) и Венгрия (€249,2 млн). В десятке также Австралия (€196,1 млн), Сингапур (€175,1 млн) и Южная Корея (€166,5 млн).

Ранее экс-посол Киева в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киеву благодаря немецкому правительству в результате долгого и «безумного политического сопротивления» удалось заключить контракт на сумму €178 млн. Таким образом, Германия передаст Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Украинский посол многократно критиковал работу руководства Германии. Дипломат ругал немецкие власти из-за «медлительности» в передаче Украине оружия. В начале мая Мельник обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.