The Hill рассказала о «подарке» британского премьера Сунака Путину The Hill: запрет британского премьера Сунака на добычу нефти и газа из сланцевых пластов пойдет на пользу Путину

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Риши Сунак

Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака запретить добычу нефти и газа из сланцевых пластов играет на руку президенту России Владимиру Путину, написал обозреватель The Hill Роберт Брайс. По мнению журналиста, данный запрет также станет серьезным ударом по экономике Соединенного Королевства.

Запрет Сунака на гидроразрыв пласта — это подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности. Фактически Сунак обрекает Великобританию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед, — написал Брайс.

Несмотря на то что экологические научно-производственные объединения поддержали данное решение, назвав его «фантастическим достижением», решение Сунака может привести к тому, что в Британии настанет дефицит топлива.

Согласно последним данным, добыча газа в Великобритании находится на самом низком уровне с 1973 года, — отметил обозреватель.

Брайс считает, что энергетическая зависимость Британии от других стран может стать серьезным вызовом для страны в эпоху кризиса. Он подчеркнул, что это уже заметно в Соединенном Королевстве: британцы вынуждены платить за электричество практически в два раза больше, чем в странах Евросоюза.

Британцы уязвимы к высоким ценам на газ, поскольку страна закрыла свои угольные электростанции и зависит от генераторов, работающих на природном газе. Если вы думаете, что возобновляемые источники энергии могут восполнить этот пробел, подумайте еще раз, — добавил Брайс.

Тем не менее автор считает, что у Великобритании есть огромные запасы сжиженного природного газа (СПГ). Однако колумнист сомневается, что Лондон сможет извлечь из этого выгоду.

Количество газа в некоторых сланцевых месторождениях почти в два раза превышает количество газа в лучших сланцевых месторождениях США. Но с приходом Сунака вся эта энергия может обесцениться, — подчеркнул обозреватель.

Ранее Financial Times сообщила, что Сунак намерен повысить в стране налоги. Данный шаг должен помочь с покрытием образовавшегося в государственном бюджете дефицита в размере 50 млрд фунтов стерлингов (около $57,3 млрд). По информации издания, Сунак 31 октября согласовал повышение налогов с главой Минфина.

После назначения на пост премьер-министра Сунак, выступая с обращением перед резиденцией на Даунинг-стрит, заявил, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис. Он добавил, что его предшественница Лиз Трасс без злого умысла совершила множество ошибок во время своего премьерства и его главная цель — исправить их.