Стало известно, какой тюремный срок грозит Медведчуку за «угольную измену» ГБР Украины: Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Медведчук

Оппозиционному политику Виктору Медведчуку может грозить до 15 лет тюрьмы по делу о госизмене и терроризме, сообщается в Telegram-канале Госбюро расследований Украины. Отмечается, что следователи завершили досудебное расследование. Медведчук обвиняется в покушении на незаконную добычу нефти в Крыму, а также в сборе информации о местах дислокации военных формирований Украины для того, чтобы передавать их России.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, — говорится в сообщении.

СБУ задержала Медведчука в апреле. Позже его арестовали без возможности внесения залога. Политик просил обменять его «на защитников Мариуполя», однако в МИД России заявили, что Москва не рассматривает возможность обмена.

23 мая в ходе допроса Медведчук признался, что Порошенко обратился к нему с просьбой переговорить с президентом России Владимиром Путиным по делу о продаже трубопровода компании «Транснефть». По этой трубе происходит транзит дизеля из России на Украину и в Европу.

Позже в СБУ сообщили, что по делу об «угольной измене» якобы дали показания чиновники из администрации Порошенко — экс-премьер Арсен Аваков, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов и бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Однако Турчинов заявил, что находится на фронте, а СБУ якобы пытается «пропиариться» за его счет и дезинформацию.