Telegraph: Борис Джонсон может стать новым генсеком НАТО The Daily Telegraph: Борис Джонсон может стать новым генсеком НАТО

Фото: Steve Taylor/Global Look Press

Борис Джонсон

Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО. Как передает The Daily Telegraph, его поддерживают высокопоставленные члены партии тори и украинские политики, однако у Джонсона есть риск встретить сопротивление со стороны Франции.

Украинские депутаты и депутаты-консерваторы поддерживают идею о том, что премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] является возможным кандидатом, хотя скептики предполагают, что он, вероятно, будет встречен французским вето, — говорится в сообщении.

Джонсону прочат эту роль из-за недоверия США к политическим деятелям Европейского союза, учитывая неоднократные предложения о планах создания новой армии ЕС. Кроме того, политик завоевал доверие стран Прибалтики, а также международное признание «за помощь в создании международной коалиции против российского президента Владимира Путина», сказано в материале.

Поддержать кандидатуру Джонсона готовы старший член специального комитета по обороне Ричард Дракс, член парламента Марк Франсуа, также входящий в комитет по обороне экс-министр по вопросам Brexit Дэвид Джонс, украинский депутат Алексей Гончаренко.

Сомнения в назначении высказал экс-глава британской армии лорд Ричард Даннатт. По его словам, Джонсон — «позор нации». Кроме того, Даннат считает, что президент Франции Эммануэль Макрон наложит вето.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, как ожидается, уйдет в отставку в сентябре следующего года. После этого члены Североатлантического альянса должны принять единогласное решение о новой кандидатуре на эту должность.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил свое намерение вернуться на пост главы Консервативной партии страны. Член палаты лордов британского парламента Джон Крудесс сообщил, что политик «хочет участвовать в борьбе на следующих всеобщих выборах».