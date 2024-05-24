Стало известно, какой населенный пункт перешел под контроль ВС России МО: ВС России за неделю освободили Старицу и продолжают продвижение

Фото: МО РФ

Группировка войск «Север» ВС России в течение недели взяла под контроль село Старица в Харьковской области и продолжила продвижение вглубь, отодвигая ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны. Отмечается, что украинская армия более 20 раз безрезультатно контратаковала в данном регионе.

Группировка войск «Север» за неделю продолжила продвижение вглубь обороны противника, отразила 23 контратаки и освободила населенный пункт Старица в Харьковской области., — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ВСУ пытались перехватить инициативу и контратаковали в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск. По данным МО, в результате украинская сторона лишилась живой силы и техники пяти бригад ВСУ и четырех бригад, входящих в состав территориальной обороны.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации близ Кисловки Харьковской области. По его словам, интенсивные боестолкновения наблюдаются на Красноармейском и Кураховском направлениях в Донбассе.

До этого Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилетах снарядов в городе Чугуеве Харьковской области. По его словам, удары нанесены по пунктам доукомплектации и снабжения ВСУ. Минобороны данную информацию не комментировало.