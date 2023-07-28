Стало известно, какой фильм покажут на закрытии Венецианского фестиваля Драма «Феррари» с Адамом Драйвером закроет 80-й Венецианской кинофестиваль

Фото: STXfilms

Биографичная драма «Феррари» Майкла Манна с Адамом Драйвером будет представлена на закрытии 80-го Венецианского фестиваля, сообщается на сайте IndieWire. Известно, что мероприятие пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября.

Отмечается, что основной сюжета стала биография автогонщика и предпринимателя Энцо Феррари. Действия фильма разворачиваются в 1957 году, когда бывший гонщик Феррари, роль которого исполняет Драйвер, переживал личный кризис. Его сын скончался от тяжелой болезни, а компании, которой он управляет вместе с женой, грозит банкротство. В связи с этим он принял участие в гонке Mille Miglia.

По информации сайта, в фильме снимутся такие знаменитости, как Пенелопа Круз, Джек О’Коннелл, Шейлин Вудли, Патрик Демпси.