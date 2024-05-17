Стало известно, какое оружие применили ВС РФ при ударе по складу в Одессе «Военная хроника»: удары по складу с боеприпасами в Одессе нанесен «Искандерами»

Удары по складу с боеприпасами в Одессе нанесен ракетным комплексом «Искандер», сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Уточняется, что по объекту были запущены две ракеты. На размещенных в канале кадрах видно, что в результате прилетов произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма. Минобороны эту информацию не комментировало.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по воинской части в поселке Дачное в пригороде Одессы. По его словам, последствия позволяет предположить, что удар пришелся по складу с боеприпасами. Минобороны России информацию не комментировало.

Также Лебедев сообщил, что ВС России нанесли серию ударов по военным объектам в украинской Полтаве. По словам подпольщика, в городе прогремели четыре взрыва. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

В пресс-службе российского военного ведомства тем временем сообщили, что патрульные катера и вертолеты Черноморского флота ВМФ России поразили несколько безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины в акватории Черного моря. Ведомство также опубликовало кадры, на которых видна работа военнослужащих. Уточняется, что противник совершил атаку в ночное время суток.