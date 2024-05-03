Стало известно, какое оружие Италия передаст Украине перед саммитом G7 La Repubblica: Италия включит ПВО в новый пакет военной помощи Украине

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Система ПВО SAMP-T

Италия выделит Украине новый пакет военной помощи к саммиту «Большой семерки» в Апулии, который пройдет с 13 по 15 июня, сообщили газете La Repubblica источники в правительстве страны. По их данным, в девятый пакет военной помощи Киеву войдет система ПВО SAMP-T, которую Италия производит совместно с Францией.

В настоящее время единственный доступный Риму комплекс используется Словакией. У самой Италии есть четыре батареи SAMP-T, но две из них задействуют для обеспечения безопасности перед саммитом G7. Еще одна на время передана Кувейту, другая — находится в резерве.

Парламент Италии в январе одобрил продление помощи Украине. В конце февраля премьер Италии Джорджа Мелони и украинский лидер Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое рассчитано на 10 лет и предполагает как военную, так и экономическую и дипломатическую помощь.

Ранее экс-помощник генерального секретаря ООН по миротворческим миссиям в Ираке и Сьерра-Леоне Михаэль фон Шуленбург заявил, что союзники Киева должны инициировать начало мирных переговоров с Москвой, чтобы спасти Украину. По его мнению, это единственная возможность для киевских властей, которая позволит избежать разрушения страны.