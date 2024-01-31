Евросоюз нарушит данное Киеву обещание Bloomberg: ЕС передаст Киеву 600 тысяч снарядов вместо обещанного 1 млн

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Евросоюз сможет предоставить Украине к 1 марта 600 тысяч артиллерийских снарядов вместе обещанного 1 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов. Собеседники агентства пояснили, что это связано с задержками производства и опасениями по поводу истощения запасов.

По данным Bloomberg, вопрос передачи артиллерийских снарядов Украине будет обсуждаться на встрече министров обороны в Брюсселе на этой неделе. Отмечается, что они могут пересмотреть другие поставки, чтобы увеличить объем помощи Киеву, но число боеприпасов в любом случае не достигнет цели в 1 млн.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник ранее заявил, что критический момент на Украине без военной помощи США наступит через шесть месяцев. Сейчас в целом наблюдается тенденция на снижение помощи Запада украинской стороне.

После волны значительных объемов поставок вооружений на Украину Запад заинтересовался тем, куда и сколько оружия в итоге поступило. Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон направил в Киев трех генеральных инспекторов главных ведомств, чтобы проинспектировать ситуацию и осуществить полноценный надзор за переданными средствами.