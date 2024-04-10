Стало известно, какое химоружие ВСУ могли применить под Артемовском Эксперт Матвийчук: ВСУ могли применить самодельное химоружие под Артемовском

Вооруженные силы Украины могли применить под Артемовском самодельное химическое оружие, как это делали террористы в Сирии, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, украинские военные использовали мышьяковые соединения, цианиды, которые оказывают агрессивное воздействие на легкие.

Предположу, что ВСУ применили самодельное химическое оружие, как это делали террористы в Сирии. <...> Скорее всего, речь идет о мышьяковых соединениях, цианидах, которые воздействуют очень агрессивно на легкие. Но от них защищает обычный противогаз и тактические перчатки, — заявил Матвийчук.

Он высказал мнение, что украинские военные использовали не серийные заряды, а кустарные, которые сбросили с беспилотника. По словам Матвийчука, это является еще одним подтверждением того, что Украина «скатилась в обычный терроризм».

Ранее факт применения химоружия бойцами ВСУ зафиксировали в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. По информации СМИ, речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако. Это вещество поражает верхние дыхательные пути человека и приводит к замедлению частоты сердечных сокращений, повышению давления и последующей остановке сердца.