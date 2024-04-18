Стало известно, каких снарядов может не хватать ВСУ Полковник Матвийчук: ВСУ может не хватать 155-мм снарядов

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ может не хватать 155-мм снарядов, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с Lenta.ru военный эксперт подчеркнул, что их дефицит возник в связи с тем, что ВС России вывели из строя большое количество вооружения противника. Кроме того, востребованными на Украине являются снаряды 152-мм калибра.

Самые ходовые снаряды — это советские 152-миллиметровые и натовские 155-миллиметровые. Со вторыми должно быть сложнее, потому что Россия много уничтожила, много вывела из строя. При этом пополнять запасы там проблематично, ведь такие снаряды производят только страны НАТО, — пояснил эксперт.

Матвийчук напомнил, что страны-участницы Альянса сообщили об опустошении всех арсеналов на помощь Украине. В результате даже закупка снарядов становится проблематичной. Эксперт добавил, что решить эту задачу украинской армии будет трудно.

Непонятно, что и где в итоге будут покупать. Пытались обращаться к Южной Корее, но там отказали. Потом начали обращаться к тем, кто эксплуатирует 155-миллиметровые системы, что-то нашли. Но полностью эта проблема пока не решается, и решить ее будет трудно, — заключил Матвийчук.

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе ранее подчеркнули необходимость срочно предоставить Украине системы ПВО и всю необходимую ей военную помощь. Там призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели.