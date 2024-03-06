Стало известно, какие товары Латвия запретила ввозить из России Латвия утвердила список товаров, запрещенных для ввоза из РФ и Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правительство Латвии согласовало список товаров из России и Белоруссии, ввоз которых в страну будет запрещен с 8 марта, сообщил портал rus.lsm.lv. По его информации, под ограничения подпали продукты растительного и животного происхождения, включая пшеницу, рожь, ячмень, овес и кукурузу.

Кроме того, латвийские власти запретили импорт риса, зернового сорго, гречихи, картофеля, помидоров, огурцов, лука, чеснока, капусты, моркови, свеклы, репы, редиса и других овощей из РФ и Белоруссии. Также в список попали фрукты и ягоды в свежем, замороженном, сухом и консервированном виде, включая яблоки, груши, ананасы, манго, цитрусовые, виноград, дыни, арбузы, абрикосы, сливы и персики.

По данным портала, с 8 марта будут запрещены поставки в Латвию орехов, бобовых, рыбы, мясных субпродуктов, муки, пальмового и кокосового масел, соевых бобов, смены хлопка, льна, рапса, отходов сахарного производства и «аналогичных остатков».

При этом изначально в Латвии хотели запретить импорт только зерновых. Список запрещенных товаров был расширен «после переговоров с латвийскими фермерами». Кроме того, власти страны намерены пытаться ограничить ввоз товаров из РФ и Белоруссии через третьи страны. Правительство Латвии считает, что это служит «дополнительными элементами общей санкционной политики Евросоюза».

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