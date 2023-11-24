Стало известно, какие страны ЕС выступят против антироссийских санкций KI: Венгрия, Нидерланды и Словакия могут выступить против антироссийских санкций

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер Словакии Роберт Фицо и претендент на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс могут объединиться и выступить против санкций, введенных в отношении России, сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на заявление журналиста Герта Хана. По его словам, Вилдерс идеологически близок к венгерскому премьеру.

Их взаимодействие с Робертом Фицо может оказать влияние на разработку будущих санкционных пакетов ЕС, — отметил он.

По мнению аналитиков, победа партии Вилдерса на выборах в Нидерландах положит конец эпохе безоговорочной поддержки Киева. «Партия свободы» (PVV) неоднократно выступала против отправки вооружений и финансов Украине и утверждала, что подобные действия ослабляют обороноспособность европейского государства. Украинские эксперты также обеспокоены «пророссийскими» взглядами самого Вилдерса, не раз высказывавшегося против санкций.

В парламентских выборах в Нидерландах принимают участие 26 политических партий. Партия Вилдерса считается экспертами крайне правой. По данным эксит-поллов, она получила 35 мест в парламенте, для получения парламентского большинства ей нужно 76 мест.