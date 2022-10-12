Стало известно, какие системы ПВО НАТО будет поставлять Украине Столтенберг: НАТО будет поставлять Украине системы ПВО дальнего и ближнего действия

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны намерены расширить масштабы поставок ПВО для Украины. По его словам, в их число войдет в том числе ПВО дальнего и ближнего действия, а также системы для защиты от баллистических ракет и дронов, передает РИА Новости.

Нужны различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронов, разные системы для реализации разных задач, — пояснил Столтенберг.

Ранее западные СМИ написали, что ракетный удар России по территории Украины продемонстрировал слабость противовоздушной обороны ВСУ. Недостаток средств ПВО эксперты назвали одной из главных проблем для Киева.

11 октября украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в онлайн-формате на саммите «Большой семерки», попросил его участников предоставить Киеву достаточное количество современных систем ПВО, чтобы создать «воздушный щит» над территорией страны. Он отметил, что такая помощь — часть гарантий безопасности.

Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киеву уже передали немецкую систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. По его словам, это положило начало «новой эре ПВО» на Украине. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил получение IRIS-T, а также скорую поставку американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.