Публицист Корнилов: фашизм в Латвии перешел от слов к делу

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

В Латвии фашизм перешел от слов к делу: начали преследовать российских граждан, этнических русских, а также латвийцев, которые поддерживают Россию, заявил публицист и политолог Владимир Корнилов. Он привел в пример молодого парня, которого задержали и подвергли репрессиям за то, что он выступил в Риге под памятником с российским флагом, пишет «360».

Вспомним, как поступили с молодым парнем Александром, который 9 мая выступил в Риге под памятником. <...> Никакой крамолы, никакого призыва к действиям, тем более незаконным, никакого нарушения закона. Тем не менее только за российский флаг он был задержан и подвергнут репрессиям, — отметил эксперт.

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги. По его словам, их следует изолировать их от общества. Глава республики добавил, что конфликт на Украине сделал Латвию «более чувствительной» к присутствию россиян в стране.

Посольство России в Риге в свою очередь объявило о начале выдачи виз гражданам Латвии, которые были задержаны во время акций против сноса памятника освободителям города. По словам посла РФ в Латвии Михаила Ванина, Россия готова предоставить убежище нуждающимся в этом латвийцам, которые разделяют позицию страны.