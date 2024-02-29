Стало известно, какие ракеты Украина использует для ПВО Советник ВВС Украины Игнат: ВСУ используют для ПВО зенитные ракеты Запада

Фото: МО Украины

ВСУ используют для ПВО западные зенитные ракеты, так как Украина не располагает своим производством подобного оружия, заявил изданию «Украинская правда» советник командования ВВС страны Юрий Игнат. Он уточнил, что ракеты всегда будут в дефиците, даже при новых поставках.

Мы не имеем на сегодняшний день собственного производства [зенитных ракет] еще для советских систем С-300 и Бук-М1, мы все получаем сейчас от Запада. И поэтому по мере расходования [ракет] Запад нам должен поставлять их. В то же время они всегда будут дефицитными для нас, — сказал Игнат.

Он добавил, что сейчас образовалась задержка помощи со стороны США. Игнат отметил, что Вооруженным силам Украины крайне необходима помощь Запада.

Ранее военный американский обозреватель Дэвид Экс заявил, что Вооруженные силы Украины могут остаться без снарядов к западным системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. По его информации, новых поставок ракет в Киев не было с конца 2023 года.

Он подчеркнул, что украинская армия могла переместить ЗРК ближе к линии фронта, чтобы противодействовать российской авиации. Обозреватель отметил значительное преимущество ВС России в огневой мощи, что способствует продвижению их сухопутных войск.