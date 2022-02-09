Стало известно, какие предложения в обход НАТО сделал Макрон Путину

Британское издание Daily Mail сообщило о том, что президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным озвучил ему некоторые предложения, которые перед этим не были согласованы с остальными партнёрами Парижа. В том числе одним из предложений было оставить за Украиной нейтральный статус.

Макрон занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно, — подчеркнул источник издания в правительстве Великобритании.

Как пишет газета, глава Франции, стараясь позиционировать себя в качестве миротворца в вопросах деэскалации ситуации в Восточной Европе, в том числе и на Украине, рассказал в беседе с российским президентом о некоторых возможных инициативах. В том числе им было предложено закрепить за Украиной нейтральный статус, что сразу же исключило её из числа кандидатов на вступление в НАТО.

При этом подобные идеи Макрона ранее не одобрялись союзниками Парижа по НАТО, в том числе Великобританией. Как сообщил источник газеты в британском правительстве, Макрон даже не предпринял попытки проконсультироваться с партнёрами по Североатлантическому альянсу перед беседой с Путиным, что фактически перечёркивает все возможные соглашения, делая их бессмысленными.

Ранее Макрон заявил, что его российский коллега Владимир Путин пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине. Заявление было сделано после переговоров Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.