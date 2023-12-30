Стало известно, какие объекты были поражены на Украине ударами 29 декабря Подпольщик Лебедев: ракеты ударили по заводам и складам в Харькове и Киеве

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные удары по Украине 29 декабря были нацелены на военные заводы — Малышева в Харькове и «Артем» в Киеве, сообщил в беседе с РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные коллег из регионов. На харьковском предприятии, в частности, выпускают и ремонтируют танки, танковые двигатели и БМП для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вначале было два первых прилета по заводу Малышева, потом сразу туда же поехали скорые. Чуть позже был нанесен удар в район ТЭЦ № 3, возник сильный пожар. После было еще два прилета по заводу Малышева, первый — с большим задымлением, второй — с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50–70, как говорят местные жители, — рассказал мужчина.

По его словам, в момент ударов на заводе находились 15 единиц военной техники. Он добавил, что всего было зафиксировано 15 ударов по Харькову.

Также были поражены военные и инфраструктурные объекты в Киеве, включая завод «Артем» Он, как и завод в Харькове, входит в концерн «Укроборонпром» и занимается производством авиационных управляемых ракет класса «воздух — воздух», ПТУРов и приборов и оборудования для авиации. Кроме того, были зафиксированы удары по порту и расчетам ПВО в Одессе, складу боеприпасов в ее окрестностях, а также по расположению иностранных легионеров во Львове и на Яворовском полигоне во Львовской области, указал подпольщик.

В пятницу, 29 декабря, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась почти три часа. Власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по стране около 110 ракет. Большая часть из них, по его словам, была сбита.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что за неделю ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Отмечается, что целями стали аэродромы, арсеналы, места размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.