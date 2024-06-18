Стало известно, какие клички запорожцы дали украинским военкомам и полиции Рогов: в Запорожье сотрудников ТЦК и полиции называют оливками и семечками

Фото: Полиция Украины

Жители временно оккупированных ВСУ территорий в Запорожье называют сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военных комиссариатов) оливками, рассказал РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, полицейские получили кличку «семечки».

Тэцэкашники работают в сопровождении отрядов украинской полиции. Первых в городе за цвет формы прозвали «зеленые» или «оливки», вторых — «черные» или «семечки». Эти прозвища придуманы местными жителями для оповещения и информирования друг друга, а также координации действий, — объяснил Рогов.

Он добавил, что запорожцы создают специальные чаты, чтобы предупреждать друг друга об облавах или блокпостах, где полицейские или военкомы «отлавливают» людей.

Ранее политолог Сергей Марков обратил внимание, что Киев приступил к реализации программы по освобождению заключенных для их участия в боевых действиях, но пошел путем, отличным от РФ. Он отметил, что если в России для отправки на СВО отбирали исключительно добровольцев, то на Украине людей амнистируют в одностороннем порядке и тут же забирают по мобилизации. По его словам, добровольцы на Украине давно закончились.