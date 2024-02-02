Стало известно, какие чувства у поляков вызывают власти страны Поляки рассказали о раздражении и страхе из-за действий властей

Фото: Leszek Szymaki/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Большинство поляков испытывают чувства нервозности, раздражения и страха в связи со сложившейся в стране ситуацией, свидетельствуют данные опроса польского Центра исследования общественного мнения, передает портал Do Rzeczy.pl. При этом 26% респондентов заявили о злости и гневе на фоне происходящих событий.

Нервозность, раздражение, нетерпение — вот чаще всего упоминаемые поляками эмоции при ответе на вопрос, как они воспринимают ситуацию в стране, — комментирует портал результаты опроса.

В рамках опроса участникам предлагалось охарактеризовать свое внутреннее состояние. Для этого они могли выбрать любое количество из предложенного перечня эмоций. Так, 42% опрошенных остановили свой выбор на «нервозности и раздражении», 40% сообщили о «страхе, беспокойстве и опасении», чувства «стыда и смущения» оказались свойственными для 36%, а на «злость и гнев» указали 26%.

Кроме того, 18% респондентов заявили, что испытывают радость в связи с происходящим в стране, а еще 16% испытали облегчение. При этом авторы материала заявили, что на основе опроса можно сделать неутешительные выводы для правительства. Исследование проводилось по всей территории Польши с 11 по 21 января методом телефонного опроса. На вопросы социологов согласились ответить 1015 взрослых граждан страны.

Ранее портал Info Sapiens представил результаты опроса, согласно которому резко снизилась доля украинцев, хорошо относящихся к полякам. В 2022 году этот показатель составлял 83%, а в 2024-м остановился на отметке в 44%.