Стало известно, какие цены на газ ждут европейцев в 2024 году Миронюк: средняя биржевая цена газа в Европе в 2024 году может вырасти до $900

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Биржевые цены на газ в Европе в 2024 году вырастут на 15,5%, до среднегодовых $560 за тысячу кубометров, причем из-за погоды они могут как упасть до $350, так и подскочить до $900, предположил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. В этом случае среднегодовая стоимость газовых котировок вырастет на 15,5%, пишет РИА Новости.

Прогноз БКС по цене природного газа в Европе $565, $545, $545, $580 за тысячу кубометров в I, II, III и IV квартале соответственно при средней цене в 2023 году вблизи $485 за тысячу кубометров, — сказал Миронюк.

Эксперт подчеркнул, что стоимость голубого топлива существенно зависит от погодного фактора. Если зима будет холодной, то запасы ресурса быстро сократятся, а если теплой, то и цена снизится. Поэтому Миронюк предположил «вилку» в $350–900 за тысячу кубометров.

В канун Нового года канцлер Германии Олаф Шольц в обращении к согражданам упомянул конфликт на Украине и заявил, что президент России Владимир Путин «перекрыл газовый кран». Однако граждане ФРГ напомнили, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки». Они также призвали Шольца подать в отставку.

Подводя итоги 2023 года, глава «Газпрома» Алексей Миллер сделал вывод, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ, что происходит впервые за всю историю мировой энергетики. По его словам, в некоторых европейских странах это привело к деиндустриализации.