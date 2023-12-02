Стало известно, какие боевые беспилотники получит Литва от США Минобороны Литвы в 2024 году получит от США боевые беспилотники Switchblade 600

Фото: James Berglie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Switchblade 600 («Свитчблейд 600») поступят в Литву в 2024 году, сообщил министр обороны прибалтийской страны Арвидас Анушаускас в ходе визита в Вашингтон. Он подчеркнул, что республика станет первой зарубежной страной, куда поставят эти американские дроны.

Мы станем первой после самих США страной, на вооружение армии которой будут поставлены новые беспилотники, которые значительно укрепят наши возможности по защите передислокации подразделений, — цитирует Министерство обороны главу ведомства.

Помимо самих БПЛА, Вильнюс получит от Вашингтона оборудование по их запуску и управлению. Кроме того, республике передадут поддерживающие технические пакеты, симуляторы для обучения персонала. В преддверии поездки Анушаускаса сообщалось, что он посетит завод, где производят Switchblade 600. Также у него запланированы встречи с конгрессменами США.

Договор о приобретении боевых беспилотников был подписан Литвой с США в декабре 2022 года. Тогда указывалось, что стоимость контракта по приобретению БПЛА и причитающегося оборудования составляет €45 млн.

В ноябре стало известно, что в Литве на постоянной основе могут разместить германские объединения Panzerbrigade 42 численностью около 4800 военных и 200 гражданских служащих. Планировалось, что передовая группа отправится в прибалтийскую страну во втором квартале 2024 года, а штаб будет сформирован в четвертом квартале. По состоянию на конец осени в Литве находились около 1500 немецких военнослужащих.