Стало известно, какая ракета могла прилететь в Польшу «Известия»: в Польшу могла прилететь зенитная ракета ВСУ от С-300 или С-200

Фото: МО Украины

На территорию Польши могла залететь зенитная управляемая ракета комплекса ПВО С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «Известиям» осведомленный источник. По его словам, такое уже случалось в ходе СВО.

Такое уже случалось с начала спецоперации. К полякам залетали украинские ракеты советского производства, которые они запускали на перехват наших ракет, — сказал он.

Ранее сегодня, 29 декабря, Польша сообщила, что неопознанный воздушный объект вошел в пространство страны со стороны Украины. Цель сопровождалась системами противовоздушной обороны, но затем пропала с радаров.

Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской, при этом он не привел никаких доказательств. По его словам, ракета пересекла польский рубеж, но позднее покинула его.

Польские СМИ вечером 15 ноября 2022 года сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях местных властей речь шла об одном снаряде. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.