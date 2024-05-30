Стало известно, как жители Харьковской области прячутся от властей Водолацкий: жители Харьковской области скрываются в лесах и подвалах от властей

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В Харьковской области жители вынуждены укрываться в лесах и строить там землянки, чтобы скрыться от украинских властей, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он добавил, что жители региона, попавшие под принудительную эвакуацию, находят пути возвращения в свои дома и пытаются переждать смутное время.

По его словам, украинские власти создали несколько пунктов приема для жителей области, порядка 90% из них были выселены под дулами автоматов. Однако после этой эвакуации они сбегают и возвращаются в родные районы, пытаясь найти укрытие от властей.

После того как их там размещают, часть людей находит возможности, находит транспорт и возвращается по ночам домой, прячется в подвалах домов, сейчас лето, в лесах делают землянки, чтобы переждать это смутное время, — сказал он.

По его словам, люди ждут, когда ВС России возьмут регион под контроль. Водолацкий добавил, что жители после этого сразу просят ускорить процедуру выдачи паспортов РФ, чтобы наконец вздохнуть спокойно.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Киев бросил на Харьковское направление все свои резервы. Он предположил, что украинское руководство решило пойти ва-банк и в ближайшее время стоит ожидать на этом направлении контрудара противника.