Стало известно, как Запад лишает Украину денег Newsweek: Запад заставляет Украину тратить деньги на иностранное вооружение

Фото: defense.gov

Запад мешает Украине тратить предоставляемые ей средства на производство собственного вооружения, используя деньги в свои интересах, сообщает издание Newsweek. В частности, союзники настаивают на приобретении дорогостоящих иностранных вооружений.

Из $68 млрд помощи, одобренной конгрессом для Киева, почти 90% тратятся в США, — говорится в материале.

Вместе с тем в издании со ссылкой на источники в украинской оборонной промышленности отметили, что местные производители не могут продавать свою продукцию за границу, так как лицензии на экспорт не выдавались с начала конфликта. Без госзаказов оружейные предприятия Украины вынуждены увольнять сотрудников и сокращать производственные мощности, что напрямую влияет на боеспособность государства, добавили авторы.

Кроме того, из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира следует, что Украина стала крупнейшим импортером оружия в последние пять лет. Поставки вооружений в страну из США составили 39%, а из Германии и Польши — 14% и 13% соответственно. В издании пришли к выводу, что таким образом союзники используют Киев для модернизации собственных арсеналов.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что страна всегда будет нуждаться в помощи Запада. По его словам, ни одно государство не сможет противостоять России в одиночку.