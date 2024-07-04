Стало известно, как ВСУ устроили сафари на беженцев из-под Часова Яра РИА Новости: ВСУ охотились на беженцев из-под Часова Яра при помощи дронов

Фото: МО Украины

Расчеты дронов Вооруженных сил Украины устраивали охоту на людей, рассказали РИА Новости беженцы, эвакуированные из-под Часова Яра. Происходящее они сравнили с сафари, добавив, что ВСУ удалось убить как минимум одного человека. По словам людей, они сбросили боеприпас гражданскому прямо на голову.

Я говорю, это было как сафари, что ли, охота за людьми. Они, получается, били-били, а утром дядя Саша (сосед. — NEWS.ru) вышел в туалет, и они прям на голову (сбросили боеприпас с БПЛА. — NEWS.ru) и он до сих пор лежит там, месяц прошел, — рассказала женщина.

Она уточнила, что прятаться от бойцов ВСУ в подвале приходилось на протяжении двух месяцев. В последние дни перед эвакуацией дроны начали сбрасывать боеприпасы прямо на укрытия, добавила женщина. По ее словам, если бы не российские бойцы, то жители бы не выжили.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что в результате атаки ВСУ погибли минимум семь мирных жителей.

До этого военный корреспондент Александр Коц предположил, что город Торецк станет новой точкой напряжения для ВСУ после того, как ВС России заняли поселок Шумы. По его словам, украинская сторона спешно готовится к обороне.