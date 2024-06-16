Стало известно, как ВСУ получают советское оружие Агентство оборонных закупок Украины: Киев получает советское оружие через взятки

Фото: МО Украины

Украина по всему миру «охотится» за оружием, в том числе советских времен, особенно за боеприпасами, заявил основатель Агентства оборонных закупок страны Владимир Пикузо в интервью The Sunday Times. Киев принял такое решение, поскольку Запад не может закрыть потребности ВСУ, отметил он. По словам Пикузо, на рынке оружия сегодня «доминируют посредники и спекулянты». Он признался, что его команде приходилось прибегнуть к коррупции, чтобы получить «крайне необходимую партию» снарядов.

Я не буду называть конкретные страны… но во многих из них коррупция — наш союзник. В этих странах мы иногда делаем вещи, которые запрещены их собственным законодательством, — объяснил он.

Пикузо отметил, что одна из западных стран отказала Украине в поставках снарядов, тогда она обратилась к «конкретной компании-посреднику» и сразу получила разрешение на поставку. Кроме того, Киеву с поиском вооружения помогают представители западных властей. Однако они не хотят, чтобы Россия узнала об этом, и поэтому действуют «тайно», уточнил он.

Отмечается, что торговцы в последние годы сильно повысили цены. По некоторым данным, стоимость некоторых видов оружия выросла в шесть раз, например, боеприпасы для РСЗО «Град» в начале военных действий оценивались в $900, а сейчас за них просят $6 тысяч. При этом Украина получает их за $4,7 тысячи.

По словам Пикузо, РФ закупает оружие эффективнее, у нее больше денег. Основная цель любого бизнеса — получение прибыли, и дилеры продают тому, кто купит дороже, говорит бывший юрист. В то же время, даже если бы Украина была богаче, обильных запасов в мире не существует, признает он.

Ранее журнал Journal du Dimanche сообщил, что Франция может сократить военную поддержку Украины при победе правой партии «Национальное объединение» (RN) на внеочередных выборах в парламент. Как отметили в окружении министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, в марте при голосовании в парламенте депутаты NR отказались поддержать соглашение о безопасности между Парижем и Киевом.