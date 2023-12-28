Стало известно, как вооружение НАТО попадает на Украину Марочко: грузы НАТО идут гражданскими фурами через Измаил из Румынии

Фото: U.S. Air Force photo/Jim Bove

Грузы НАТО доставляются на Украину с авиабазы Альянса в Румынии, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, их перевозят гражданскими фурами через Одесскую область. Среди них не только боеприпасы, но и техника, отмечает он.

На военную базу НАТО «Михаил Когэлничану», расположенную в Румынии, отмечены поставки военных грузов для украинской армии. Вывоз осуществляется, как правило, гражданскими фурами с европейскими номерными знаками. Автомобили следуют через населенные пункты Галац, Рени и заходят в Одесскую область в город Измаил. По характеру груза можно говорить о поставках не только боеприпасов, но и вооружения и техники, — говорит Марочко.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что администрация Соединенных Штатов планирует выделить Украине дополнительную военную помощь в размере $250 млн. По его словам, это последний пакет в этом году. В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, боеприпасы для РСЗО, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и противотанковые средства.

До этого представитель МИД России Мария Захарова предупредила Японию о последствиях передачи американских ракет ВСУ. По ее словам, позиция Токио по отношению к нынешним властям в Киеве и оказанию им военной помощи демонстрирует отход от мирных инициатив.