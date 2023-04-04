Стало известно, как во Львове поступят с православными храмами Мэр Львова Садовой: имущество УПЦ будет передано городу либо Православной церкви Украины

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Иконостас церкви Святого Великомученика Георгия (Львов)

Три храма УПЦ во Львове, которые подчиняются Московскому патриархату, будут переданы на баланс городу, либо перейдут к Православной церкви Украины, заявил в Telegram градоначальник Андрей Садовой. По его словам, речь идет о храмах на улице Бобанича, Пекарской улице и в жилмассиве Сыхов. Что касается первой церкви, он пообещал устроить систему «реабилитации».

Относительно имущества московского патриархата во Львове. Помещения на Пекарской будут приняты на баланс города. Здесь будем развивать систему реабилитации. Инициатива важна, «богоугодная», поэтому, думаю, никто не будет против, — написал Садовой.

Храм на Сыхове будет снесен, а участок передан во владение Православной церкви Украины, уточнил Садовой. Решения о храме на улице Бабанича пока нет. По словам мэра Львова, священнослужители отрекаются от связей с Московским патриархатом, и у них есть два пути — стать Украинской церковью или пройти процесс национализации.

Ранее в разговоре с NEWS.ru зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что следующим объектом внимания украинских властей после Киево-Печерской Лавры станет второй по значению монастырь Украинской православной церкви — расположенная в Тернопольской области Свято-Успенская Почаевская лавра. В ноябре 2018 года Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений обители в пользование УПЦ, вернув их в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.