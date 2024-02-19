Стало известно, как украинские дальнобойщики ответили польским фермерам «Страна.ua»: украинские водители в ответ на протесты фермеров заблокировали трассу

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Водители фур с Украины, оказавшиеся заблокированными на западной границе из-за протестов польских фермеров, устроили ответную акцию и заблокировали транспорту движение по трассе близ населенного пункта Дорогуск, сообщает «Страна.ua». Манифестация проходит вблизи КПП Дорогуск — Ягодин, уточняет издание.

Украинские водители, которые застряли в Польше из-за блокады польскими фермерами украинской границы, с самого утра заблокировали трассу перед польским городом Дорогуск, возле которого находится КПП Дорогуск — Ягодин, — сказано в публикации.

По данным издания, водители вышли на пешеходный переход и двигаются по нему по кругу, в итоге практически никакой транспорт не может проехать. Также уточняется, что этой акции протеста предшествовал конфликт на границе, где протестующие польские фермеры помешали фуре, загруженной авто для ВСУ, выехать в сторону Украины. А на одном из КПП демонстранты стали мешать проезду автобусов.

Ранее украинские предприниматели заявили, что блокирование польскими протестующими границы привело к проблемам с бизнесом на Украине. При этом каждый пятый заявил, что блокада границы с Польшей стала для них главным вызовом.