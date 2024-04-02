Стало известно, как Украина применяет ИИ в оружии Полковник Литовкин: Украина использует ИИ для атак беспилотниками

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Украина использует элементы искусственного интеллекта для атак беспилотниками, рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с Lenta.ru военный эксперт отметил, что ИИ помогает ВСУ распределять цели между дронами. Что касается другого оружия, о применении искусственного интеллекта для него пока неизвестно.

Какие-то элементы ИИ Украина использует, когда она атакует роем из 15 беспилотников, например, какой-нибудь объект в том же Крыму, и мы отстреливаемся от этого роя беспилотников, но сбиваем 12, а три поражают какую-то цель. <...> На Украине только в беспилотниках это было мной замечено, как в остальном — я пока не знаю, — пояснил эксперт.

Тем временем в России искусственный интеллект в сфере вооружения используется достаточно давно. Как отметил Литовкин, элементы ИИ применяются в подводных лодках класса «Курск», предназначенных для нанесения ударов по авианосным группировкам противника. В системе «Гранит» находится 16 ракет, которые в воздухе распределяют цели между собой. Еще один вариант использования ИИ — закладывание образа цели в боеголовку ракет, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Украина применяет против России беспилотные летательные аппараты с боевым искусственным интеллектом. Отмечается, что ИИ используется для точного наведения БПЛА на цель.