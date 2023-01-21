Стало известно, как Украина может получить системы ПВО из Европы Corriere della Sera: Италия поставит свою систему ПВО Словакии, а та передаст Киеву Patriot

Фото: nato/flickr.com

ракетный комплекс Patriot

Итальянские власти рассматривают возможность передачи системы ПВО Samp/T Словакии, которая, в свою очередь, переправит свой ракетный комплекс Patriot Украине, сообщает газета Corriere della Sera. По сведениям газеты, обсуждается вариант, при котором словацкие ПВО сначала отправятся в Германию, где обучение по использованию комплекса пройдут украинские военные, а после этого вооружение попадет на Украину.

Однако итальянский министр обороны Италии Гвидо Крозетто не подтвердил изданию существование таких планов после встречи представителей стран НАТО и их союзников на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Мы собрались здесь, на базе Рамштайн, чтобы посмотреть, что может сделать каждая страна. Не все могут все, но вместе они могут многое, — сказал министр.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в НАТО не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте. Она назвала это провокационным подстрекательством, которое ведет к опасной эскалации.